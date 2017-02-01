Осужден парень, устроивший пьяную поножовщину на базе под Миассом

Участник пьяной потасовки на озере Большой Еланчик (Миасс, Челябинская область) получил реальный срок за четыре удара ножом в живот противника — парни вступили в борьбу, когда рассорились их компании, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел летом 2016 года на территории базы отдыха, расположенной на берегу озера Большой Еланчик. Две компании отдыхающих повздорили после того, как одна из сторон услышала оскорбления, проходя мимо домика другой. Пьяный молодые люди начали выяснять отношения. А двое из них начали бороться. В какой-то момент один из парней выхватил нож и четыре раза всадил его противнику в живот.

«В суде молодой человек вину признал лишь частично, ссылаясь на то, что в ходе борьбы, опасаясь за свою жизнь, не имея возможности освободиться, защищаясь, нанес потерпевшему два удара ножом, после чего убежал. Однако в результате представленных гособвинителем доказательств его вина была полностью доказана. Установлено, что в ходе борьбы с потерпевшим жизни и здоровью подсудимого ничего не угрожало, а удары ножом были нанесены умышленно, с целью причинения потерпевшему тяжкого вреда здоровью», — рассказал помощник прокурора Миасса Александр Шатский.

Суд признал 25-летнего парня виновным по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

Ольга Плеханова.