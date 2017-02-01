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11:48 (мск), источник: АиФ Прикамье

Волонтёры: экспертиза подтвердила, что пропавший ребёнок Кирилл У. погиб

В убийстве школьника признался житель Краснокамска, укравший девочку в Оренбурге.

Участники содружества волонтёров сообщили, что готовы результаты экспертизы ДНК останков, найдённых на дачном участке в Краснокамске. Они принадлежат пропавшему в 2013 году школьнику Кириллу У.

«Результаты экспертизы ДНК готовы. Очень тяжело об этом говорить, но они подтверждают, что это наш Кирюша. Мы скорбим. Наши глубокие и искренние соболезнования родным и близким, всем, кто помогал в поисках, переживал и верил», — пишут волонтёры.

Правда, следственный комитет эту информацию пока официально не подтверждает.

Напомним, Кирилла У. искали более 3 лет. Он пропал в Краснокамске по дороге из школы. В убийстве мальчика сознался 29-летний уроженец города, который ранее пытался похитить девочку в Оренбурге. Он рассказал следователям, что спрятал тело на дачном участке матери, где позже действительно нашли останки ребёнка.

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