Волонтёры: экспертиза подтвердила, что пропавший ребёнок Кирилл У. погиб

Участники содружества волонтёров сообщили, что готовы результаты экспертизы ДНК останков, найдённых на дачном участке в Краснокамске. Они принадлежат пропавшему в 2013 году школьнику Кириллу У.

«Результаты экспертизы ДНК готовы. Очень тяжело об этом говорить, но они подтверждают, что это наш Кирюша. Мы скорбим. Наши глубокие и искренние соболезнования родным и близким, всем, кто помогал в поисках, переживал и верил», — пишут волонтёры.

Правда, следственный комитет эту информацию пока официально не подтверждает.

Напомним, Кирилла У. искали более 3 лет. Он пропал в Краснокамске по дороге из школы. В убийстве мальчика сознался 29-летний уроженец города, который ранее пытался похитить девочку в Оренбурге. Он рассказал следователям, что спрятал тело на дачном участке матери, где позже действительно нашли останки ребёнка.