В Волжском женщина на «Ауди-Q5» сбила 14-летнюю девочку

В 09.15 утра 44-летняя женщина, управляя автомашиной «Ауди-Q5», напротив дома № 28 по ул. Александрова совершила наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия ребенок с травмами был доставлен в больницу.

В это же время, напротив дома № 47 по ул. Энгельса 38-летняя женщина, находившаяся за рулем автомашины «Лада Калина», поворачивая налево на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу автобусу «Волжанин-6670» и буквально врезалась в него. В результате ДТП 59-летняя пассажирка автобуса упала, что привело к травмам и последующей госпитализации.

В Центральном районе Волгограда 22-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», двигаясь по ул. Рокоссовского, на пересечении с ул. Двинская совершил наезд на автомобиль «Волга Сайбер», стоявший на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21142» с травмами была доставлена в больницу.

В Светлоярском районе 46-летний водитель «КамАЗа- 5410» с полуприцепом, осуществляя перевозку нефти, на 82 км автодороги «Волгоград — Элиста» не справился с управлением, выехал на правую обочину и не смог предотвратить опрокидывания машины в кювет. С травмами водитель доставлен в больницу.