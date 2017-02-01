В центре Луганска прогремел взрыв
КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Взрыв, предположительно, бытового газа произошел в центре Луганска, сообщили в
КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Взрыв, предположительно, бытового газа произошел в центре Луганска, сообщили в
«По адресу Красная площадь, дом 2 произошел взрыв. Причины пока неизвестны, возможно, взрыв бытового газа. На место происшествия выехали спасатели. Ведутся спасательные мероприятия, на месте происшествия находится глава МЧС ЛНР», — сообщили «Луганскому информационному центру» в ведомстве.