Омского авторитета Геру Барона обвинили в бандитизме и оставили его под арестом

20 января в Омском областном суде, когда в одном зале разбирали дело покойного судьи Сергея Москаленко, в другом — рассматривали и вопросы, связанные с одним из самых влиятельных авторитетов региона Руслана Мухторова.

Старший следователь по особо важным делам отдела СУ УМВД России по Омской области Сергей Плаксин просил продлить Мухторову срок ареста. Судья Николай Гаркуша решил продлить срок меры пресечения всего лишь до 16 февраля (обычно арест продлевают на два месяца). То есть общий срок ареста предполагаемого бандита составит 14 месяцев 6 дней.

Вероятно, «мягкое» определение судьи мотивировано тем, что расследование полиции почти завершено — дело Мухторова готовят к передаче в суд.

По последним данным, Руслана Мухторова обвиняют в разбое, рэкете и бандитизме, участии в бандитских налетах.

По сведениям налоговой службы, Руслан Мухторов и его товарищ Зубайдуло Кадыров были совладельцами компании «Масс-Маркет», хотя, скорее всего, предприятие создавали для прикрытия рэкетирских дел.

Уроженца Таджикистана Руслана Мухторова (псевдоним — Гера Барон) задержали в декабре 2015 года. Накануне его задержания в дом одного из таджикских мигрантов заглянул рэкетир с пистолетом (вероятно, он был членом группировки Руслана Мухторова). Когда гость стал стрелять, глава семьи в страхе выпрыгнул из окна и бросился прочь — в доме остались его жена и трое маленьких детей. Боевик унес 200 тысяч рублей, устроив в доме погром. Вскоре в дом снова пожаловали незваные гости. Среди них, по данным оперативников, был и сам Руслан Мухторов. Его арестовали.

После задержания предполагаемых вымогателей дома у Мухторова нашли два пистолета, 8 единиц холодного оружия, было арестовано больше миллиона рублей.

По оперативным данным, люди, прикрывающиеся сотрудничеством с Герой Бароном, долгое время крышевали таджикских мигрантов. Собирали с них дань за факт пребывания в Омской области. Официально Руслан Мухторов возглавлял общественную организацию — Миграционную службу Таджикистана в Омской области. То есть, по идее, Мухторов должен был помогать легальной адаптации таджиков к Сибири.

Осенью 2012 года Руслана Мухторова, его друзей Зубайдуло Кадырова (псевдоним — Жора Тушенка), Абдулло Кадирова (псевдоним — Кащей) задержали в кафе «Чайхана Кишлак». Кафе в свою очередь контролировал узбекский авторитет Мавлонхон Жахонгиров (по оперативным данным, близкие ему люди крышевали Черлакскую оптовку). В кафе разразился большая драка — туда пожаловал наряд силовиков.

Полицейские забрали у участников конфликта газовый пистолет ИЖ-79, пистолет Grand Power T-10, 2 ружья ТОЗ, 32 патрона и другое оружие. Правонарушители грозили полицейским расправой со стороны крыши в ФСБ, но ничего внятного противопоставить силовикам все равно не смогли. Правда, и доказать криминал со стороны задержанных мужчин тогда не удалось. В суде участникам конфликта дали административные штрафы по 700 рублей.