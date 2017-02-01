В регионе полицейские задержали нарушителей пропускного режима при попытке похитить янтарь

Инцидент произошёл в посёлке Янтарный. Участковые уполномоченные полиции совместно с работниками службы охраны предприятия, добывающего камень, остановили двоих посторонних мужчин на охраняемой территории.

Нарушителями пропускного режима оказались 24-летний и 25-летний жители региона. По предварительным данным, злоумышленники, вооружившись лопатами, перелезли через забор и похитили полезные ископаемые.

При досмотре у одного из задержанных изъяли 158 граммов янтаря. В отношении обоих мужчин сотрудники полиции составили протоколы по статье 20.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ — «Кража». Сумма ущерба устанавливается.