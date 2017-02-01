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12:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области 8-летняя девочка провалилась в метровую яму около школы

Администрация Кантемировского района пообещала заделать яму.

В Кантемировке на улице на улице Школьной недалеко от снежной горки и образовательного учреждения 8-летняя девочка провалилась в метровую яму во вторник, 31 января. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила мама ребенка в среду, 1 февраля.

Женщина забрала дочь из школы и ждала мужа на площадке на месте снесенного здания старой школы.

— Дочка попросила покататься с горки и побежала к другим детям. Я стояла на дорожке и вдруг через секунду увидела, как ребенок по пояс ушел под снег. Я бросилась туда. Дочка провалилась в какую-то яму, ее спасло лишь то, что одна нога за что-то зацепилась, — поделилась женщина.

Подъехавший отец вытащил ребенка из ямы. Когда родители заглянули в нее, то не увидели дна, его припорошило снегом.

— А ведь через это место ходят сотни учеников в школу, а сколько детей катаются на снежной горке рядом без родителей! Даже страшно представить, что бы было, если бы дочь не зацепилась. Мы позвонили в администрацию Кантемировского поселения, нам пообещали яму засыпать, но утром шли в школу, а из ямы так и торчали ветки, которые мы поставили вечером, чтобы никто туда больше не провалился, — рассказала мама ребенка.

Корреспонденты «Кантемировского вестника» (филиал РИА «Воронеж») отправились к месту происшествия и измерили глубину ямы в 10:00 среды, 1 февраля. Она оказалась около метра в глубину и около 50 см в ширину. Позвонили и в кантемировскую администрацию.

Замглавы Кантемировского поселения Юрий Жданов рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», что обращение по поводу ямы поступило от родителей. На место 1 февраля выехали специалисты коммунальной службы, чтобы выяснить, что это за яма, как она образовалась, обязательно ее заделают.

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