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12:09 (мск), источник: РИА Новости

МЧС готово к весеннему паводку в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. Силы и средства МЧС Приморья готовы к весеннему паводку, заявил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.

Источник: Reuters

«Выполнен ряд дополнительных мероприятий по повышению готовности органов управления и сил для защиты жизни и здоровья людей и выполнения противопаводковых мероприятий», — сказал министр.

По его словам, во всех муниципальных образованиях выполняется целый комплекс мер, направленных на восстановление систем и инженерной защиты и устойчивой защиты водозаборов — всей социальной инфраструктуры в период весеннего половодья.

«МЧС России организовало поставку дополнительной техники, экипировки и оснащения. Мы проводим тактико-строевые учения и вчера, в Хасанском районе на боевое дежурство поставлена новая пожарно-спасательная часть, которая прикрывает и Хасанский район, и экологический тоннель, и готова выполнять самые сложные задачи», — сказал министр.

По его словам, развивается также космический мониторинг и система прогнозирования рисков на территории Приморского края, что позволит вовремя защитить регион от смерчей, тайфунов и ливневых дождей, которые возможны в летний период.

«Мы организовали взаимодействие с китайскими коллегами по выявлению всех предвестников опасностей и угроз — хочу заверить жителей Приморского края, что территориальная система РСЧС здесь в Приморье подготовлена к ликвидации последствий и весеннего половодья и оказания помощи людям при резких изменениях погодных условий», — заявил глава МЧС России.

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