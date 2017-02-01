МЧС готово к весеннему паводку в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. Силы и средства МЧС Приморья готовы к весеннему паводку, заявил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. Силы и средства МЧС Приморья готовы к весеннему паводку, заявил журналистам глава МЧС России Владимир Пучков.
«Выполнен ряд дополнительных мероприятий по повышению готовности органов управления и сил для защиты жизни и здоровья людей и выполнения противопаводковых мероприятий», — сказал министр.
По его словам, во всех муниципальных образованиях выполняется целый комплекс мер, направленных на восстановление систем и инженерной защиты и устойчивой защиты водозаборов — всей социальной инфраструктуры в период весеннего половодья.
«МЧС России организовало поставку дополнительной техники, экипировки и оснащения. Мы проводим
По его словам, развивается также космический мониторинг и система прогнозирования рисков на территории Приморского края, что позволит вовремя защитить регион от смерчей, тайфунов и ливневых дождей, которые возможны в летний период.
«Мы организовали взаимодействие с китайскими коллегами по выявлению всех предвестников опасностей и угроз — хочу заверить жителей Приморского края, что территориальная система РСЧС здесь в Приморье подготовлена к ликвидации последствий и весеннего половодья и оказания помощи людям при резких изменениях погодных условий», — заявил глава МЧС России.