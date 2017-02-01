МЧС готово к весеннему паводку в Приморье

«Выполнен ряд дополнительных мероприятий по повышению готовности органов управления и сил для защиты жизни и здоровья людей и выполнения противопаводковых мероприятий», — сказал министр.

По его словам, во всех муниципальных образованиях выполняется целый комплекс мер, направленных на восстановление систем и инженерной защиты и устойчивой защиты водозаборов — всей социальной инфраструктуры в период весеннего половодья.

«МЧС России организовало поставку дополнительной техники, экипировки и оснащения. Мы проводим тактико-строевые учения и вчера, в Хасанском районе на боевое дежурство поставлена новая пожарно-спасательная часть, которая прикрывает и Хасанский район, и экологический тоннель, и готова выполнять самые сложные задачи», — сказал министр.

По его словам, развивается также космический мониторинг и система прогнозирования рисков на территории Приморского края, что позволит вовремя защитить регион от смерчей, тайфунов и ливневых дождей, которые возможны в летний период.

«Мы организовали взаимодействие с китайскими коллегами по выявлению всех предвестников опасностей и угроз — хочу заверить жителей Приморского края, что территориальная система РСЧС здесь в Приморье подготовлена к ликвидации последствий и весеннего половодья и оказания помощи людям при резких изменениях погодных условий», — заявил глава МЧС России.