Лепехина попросила снизить сумму компенсации семьям жертв совершенного ею ДТП

Напомним, что в ночь с 15 на 16 июля Лепехина, управляя автомобилем, сбила на регулируемом пешеходном переходе 23-летних Дмитрия Чадова и Ксению Казаченок, в результате чего пострадавшие скончались.

В суде Лепехина обратилась к родителям и родственникам погибших:

— Хотела бы ещё раз извиниться и принести свои искренние соболезнования. С момента ДТП моя жизнь полностью переменилась. Я не могу ни спать, ни есть. У меня часто случаются нервные срывы. Тяжело жить и думать о том, что я совершила. Понимаю, как тяжело родным погибших. Простите меня ещё раз, если это возможно.

На вопрос обвинителя о причине, по мнению подсудимой, произошедшего ДТП, ответ Лепехиной был «из-за халатности». Вместе с тем Лепехина полностью признала свою вину, подтвердив своё согласие возместить пострадавшей стороне материальный ущерб и судебные расходы. Однако, обратилась к суду с просьбой снизить сумму возмещения морального вреда. Сославшись, по её словам, на то, что сумма для слишком большая, и выплачивать её предстоит всю жизнь.

Речь идёт о исковом требовании возместить по два миллиона рублей каждой пострадавшей семье.

Ввиду изменения исковых требований одной из пострадавших сторон, а также по причине отсутствия официального ответа от страховой компании, судом принято решение о переносе слушания дела Нонны Лепехиной на 13 февраля.