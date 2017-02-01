Утром в Нововоронеже полностью сгорел Chevrolet Niva

Утром в среду, 1 февраля, спасатели получили срочный вызов из Нововоронежа. Там в 7:51 сообщили о загоревшемся автомобиле. На место направили сразу 2 пожарных отделения. Они потушили пламя уже в 07:58.

«В результате пожара огнем уничтожен автомобиль Chevrolet Niva», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По данным спасателей, при ЧП никто из людей не пострадал. Причину возгорания теперь выясняют.