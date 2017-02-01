Сотрудники Домодедовской таможни пресекли незаконный ввоз картины, панно и гравюр XIX-XX вв
Сотрудники Домодедовской таможни предотвратили незаконное перемещение картины, гравюр и панно XIX-XX вв. Об этом сообщили в
Сотрудники Домодедовской таможни предотвратили незаконное перемещение картины, гравюр и панно XIX-XX вв. Об этом сообщили в
«При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших рейсом Франкфурт-Москва, должностные лица таможни остановили гражданина России 1990 г. рождения. Молодой человек проследовал через зеленый коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию. В ходе досмотра его багажа были обнаружены две гравюры, картина без рамы и настенное панно», — говорится в сообщении.
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По результатам проведенной экспертизы было установлено, что картина написана маслом на холсте в XIX в., что картина написана маслом на холсте в XIX в., настенное
Отмечается, что, в соответствии с законодательством, при ввозе предметов, являющихся культурной ценностью, необходимо заполнять таможенную декларацию.
«В отношении гражданина России возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.2 КоАП РФ “Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров”. Культурные ценности изъяты, дело находится на рассмотрении, по результатам которого будет вынесено решение в соответствии с действующим законодательством», — заключили в