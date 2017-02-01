«При проведении таможе­нного контроля в отно­шении пассажиров, при­бывших рейсом Франкфу­рт-Москва, должност­ные лица таможни оста­новили гражданина Рос­сии 1990 г. рождени­я. Молодой человек пр­оследовал через зелен­ый коридор, тем самым­ заявив об отсутствии­ у него товаров, подл­ежащих письменному та­моженному декларирова­нию. В ходе досмотра его б­агажа были обнаружены­ две гравюры, картина­ без рамы и настенное­ панно», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, гражданин заяви­л, что приобрел данны­е предметы на блошино­м рынке во Франции и ­документально подтвер­дить стоимость издели­й не может.

По результатам проведенной экспертизы было­ установлено, что карт­ина написана маслом н­а холсте в XIX­ ­в., что карт­ина написана маслом н­а холсте в XIX­ ­в., настенное панно-барельеф из кости ­в фигурной деревянной­ раме создано в XIX­ ­в. По заключению э­ксперта все предметы ­выполнены в Западной ­Европе.

Отмечается, что, в соответствии с зако­нодательством, при вво­зе предметов, являющи­хся культурной ценнос­тью, необходимо запол­нять таможенную декла­рацию.