На Урале осужденные жестоко убили сокамерника за отказ заплатить им пять тысяч рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области четверо осужденных признаны виновными в убийстве сокамерника.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области четверо осужденных признаны виновными в убийстве сокамерника.
По версии следствия, заключенные вымогали у своего сокамерника деньги, требуя каждый месяц перечислять на банковскую карту по пять тысяч рублей. После того, как мужчина перестал им платить, вымогатели избили его, в результате он скончался.
«Несмотря на отрицание соучастниками своей причастности к преступлениям, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
В ходе следствия было допрошено около 100 свидетелей, проведены очные ставки и экспертизы. Общий объем материалов уголовного дела составил 17 томов.
Кроме того, во время расследования были выявлены и другие случаи вымогательства и истязания обвиняемыми осужденных. В пользу матери погибшего взыскано 500 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба и от 500 до 600 с каждого осужденного в качестве компенсации морального вреда.