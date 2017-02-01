На Урале осужденные жестоко убили сокамерника за отказ заплатить им пять тысяч рублей

По версии следствия, заключенные вымогали у своего сокамерника деньги, требуя каждый месяц перечислять на банковскую карту по пять тысяч рублей. После того, как мужчина перестал им платить, вымогатели избили его, в результате он скончался.

«Несмотря на отрицание соучастниками своей причастности к преступлениям, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга. Приговором суда всем четырем злоумышленникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 15 лет 5 дней с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В ходе следствия было допрошено около 100 свидетелей, проведены очные ставки и экспертизы. Общий объем материалов уголовного дела составил 17 томов.

Кроме того, во время расследования были выявлены и другие случаи вымогательства и истязания обвиняемыми осужденных. В пользу матери погибшего взыскано 500 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба и от 500 до 600 с каждого осужденного в качестве компенсации морального вреда.