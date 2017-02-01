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12:10 (мск), источник: Nakanune.ru

Барду Новикову может грозить новый суд. «Виновные» в перипетиях дела «Бухты Квинс» изучают заявления шансонье

Барду, худруку екатеринбургского Театра эстрады Александру Новикову может грозить новое судебное разбирательство после его вчерашних заявлений в рамках пресс-конференции. Общественник, правозащитник Дмитрий Рожин намерен внимательно изучить высказывания шансонье в свой адрес. Он не исключает, что может обратиться в правоохранительные органы или суд.

Источник: Nakanune.ru

В целом же, заявления Новикова о «виновных» в перипетиях дела коттеджного поселка «Бухта Квинс», их самих насмешили, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, накануне Новиков дал очередную пресс-конференцию, в рамках которой назвал тех, кто, по его мнению, препятствует завершению стройки «Бухты Квинс». Среди прочих, в частности, он назвал общественника Дмитрия Рожина и председателя ЖСК «Бухта Квинс» Зилю Булатову.

«Я просто по полу каталась от смеха, — так и оцениваю его высказывания. Вы не представляете, как нам всем — пайщикам — было весело, мы же в общем чате общаемся. Как народ комментировал, я давно так не смеялась. Это бред полный», — прокомментировала вчерашние заявления Новикова Зиля Булатова.

Она также выразила сомнения, что выкуп паев в принципе состоится. «Восемь человек получили выплаты, но сделаны они были ровно под камеру: надо было всей России рассказать, что вот они выплаты, проводятся. На самом деле, это их стиль, нас так за нос водят уже четыре года. Денег у них нет. Если бы были, они бы за неделю расплатились», — отметила Булатова.

Она так же уточнила, что касается 10 тыс. руб., о которых говорил Новиков, то все происходит согласно Уставу кооператива. Согласно ему, когда человек вступает в кооператив он обязан заплатить вступительный взнос в размере 10 тыс. руб. Кроме того, каждый месяц члены кооператива платят членский взнос.

«Каждый входящий в кооператив — “вынь да положь”, мы все платили; а тот, который выходит — изволь все долги по членским взносам заплатить. Мы решением общего собрания постановили, что не 750 руб. в месяц будет членский взнос, руб., и поскольку стройка стоит мы не будем собирать за 2015 и 2016 года, а только за часть 2013 и 2014. Я отчитываюсь о расходах», — пояснила Булатова.

«Это клоунада и бред», — прокомментировал вчерашние заявления Новикова общественник Дмитрий Рожин и предположил наличие психического заболевания у автора высказываний.

По его словам, в период предвыборной кампании Новикова, когда он якобы появлялся в избирательном штабе политического оппонента барда Евгения Зяблицева, он находился за границей — на отдыхе в Болгарии.

«Я 100% ни в каких штабах не был, Зяблицева вообще не знаю. Все доходы у меня прозрачные», — пояснил общественник.

Он добавил, что также не является другом екатеринбургского предпринимателя Ивана Обухова (обвиняемый по уголовному делу о махинациях с землями барда в Сысерти, прим.).

«Когда происходил его арест, а он был членом ОНК, то по федеральному закону нас — других членов ОНК — уведомляют, в том числе об избрании меры пресечения, поскольку это связано с ограничением полномочий члена ОНК», — рассказал Рожин.

«Не надо уподобляться Джейн Псаки и собирать сплетни по дворам. Мне, конечно, очень лестно, что мне дают такую рекламу, но проблемы с “Бухтой Квинс” у него начались не вчера, и не сегодня, и даже не тогда, когда ко мне обратился ряд пайщиков и я начал освещать их проблемы, а в 2011 и 2012 годах», — уточнил общественник.

«Мы повсюду слышим лишь пустые слова, но сейчас, насколько я понимаю, к ним добавились оскорбления. До меня дошли слова, что он нелицеприятно обо мне отзывался. Буду изучать это. Мы все проанализируем и будем принимать решение — что делать с длинным языком Новикова. Я не исключаю, что могу обратится в суд. Думаю, что с таким талантом Новикову нужно открывать рот только у стоматолога. Напишу заявление в ГУВД области, пускай проводят проверку. Впоследствии надо обращаться к лингвистам, как понимать то, что он сказал», — подытожил Рожин.

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