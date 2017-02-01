СК начал проверку по факту столкновения электровоза и грузового поезда в Иркутске
Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий.
Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий.
Три порожних грузовых вагона, перемещаемых локомотивом, сошли с рельсов в районе станции
Жертв и пострадавших в результате схода нет. Ведутся восстановительные работы.
«В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего, а также размера причиненного ущерба», — отметили в
В рамках доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, опрашиваются члены локомотивной бригады, очевидцы произошедшего, работники станции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.