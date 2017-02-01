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12:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

СК начал проверку по факту столкновения электровоза и грузового поезда в Иркутске

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий.

Три порожних грузовых вагона, перемещаемых локомотивом, сошли с рельсов в районе станции Иркутск-Сортировочный сегодня, 1 февраля, около 06.00. По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ведомства.

Жертв и пострадавших в результате схода нет. Ведутся восстановительные работы.

«В настоящее время следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего, а также размера причиненного ущерба», — отметили в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

В рамках доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, опрашиваются члены локомотивной бригады, очевидцы произошедшего, работники станции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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