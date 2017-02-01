Жилье семьям, пострадавшим от тайфуна, подобрали в Приморье
На сегодня подобрано жилье для 189 семей, пострадавших от тайфуна «Лайонрок» в Приморье, сообщает ИА «Дейта».
На сегодня подобрано жилье для 189 семей, пострадавших от тайфуна «Лайонрок» в Приморье, сообщает ИА «Дейта».
Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации, полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
«В настоящее время
Сегодня органы управления и силы РСЧС продолжают проведение
Всего финансовая помощь из федерального бюджета выделена около 40 тысячам граждан. По состоянию на сегодняшний день выплаты гражданам единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости за счет бюджетных ассигнований, поступивших из резервного фонда Правительства Российской Федерации, завершены.
На данный момент подготовлен проект распоряжения правительства о дополнительном выделении 48,242 млн рублей.
«Часть этих финансовых средств будет направлена на выплаты гражданам в целях исполнения судебных решений, более 32 млн рублей — на проведение неотложных аварийно- восстановительных работ», — сказал глава МЧС России Владимир Пучков.
Ранее распоряжением правительства Российской Федерации администрации Приморского края уже выделены из резервного фонда правительства 48,454 млн рублей, напомнил министр. Эти средства были направлены на проведение
На территории Приморского края признаны непригодными для проживания 432 домовладения, все семьи высказали желание приобрести новое жилье.
Министр также отметил, что до нормативного состояния восстановлено 305 из более 540 километров разрушенных паводком дорог. По его словам, в 2017 году планируется восстановить 24 моста, в 2018 году — еще восемь. Приоритетным направлением остается оказание всесторонней помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации и восстановление в кратчайшие сроки социально значимых объектов образования, здравоохранения и социальной поддержки населения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, организация жизнеобеспечения пострадавшего населения.