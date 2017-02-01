Жилье семьям, пострадавшим от тайфуна, подобрали в Приморье

Об этом заявил глава МЧС России Владимир Пучков на заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации, полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

«В настоящее время аварийно-восстановительные работы и другие неотложные мероприятия после тайфуна “Лайонрок”, обрушившегося на Приморье в конце августа — начале сентября 2016 года, завершены. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Населенных пунктов с нарушенным транспортным сообщением, подтопленных жилых домов, социально значимых объектов, приусадебных участков и сельскохозяйственных земель нет, энергоснабжение и связь везде восстановлены. Всего в пострадавшие районы за время прохождения паводка и позже было доставлено свыше двух тысяч 300 тонн грузов гуманитарной помощи по линии Росрезерва, резерва МЧС России и субъектов Российской Федерации», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сегодня органы управления и силы РСЧС продолжают проведение ремонтно-восстановительных работ. Сформировано 35 комплексных бригад, которые оказывают помощь населению в восстановлении жилых домов.

Всего финансовая помощь из федерального бюджета выделена около 40 тысячам граждан. По состоянию на сегодняшний день выплаты гражданам единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости за счет бюджетных ассигнований, поступивших из резервного фонда Правительства Российской Федерации, завершены.

На данный момент подготовлен проект распоряжения правительства о дополнительном выделении 48,242 млн рублей.

«Часть этих финансовых средств будет направлена на выплаты гражданам в целях исполнения судебных решений, более 32 млн рублей — на проведение неотложных аварийно- восстановительных работ», — сказал глава МЧС России Владимир Пучков.

Ранее распоряжением правительства Российской Федерации администрации Приморского края уже выделены из резервного фонда правительства 48,454 млн рублей, напомнил министр. Эти средства были направлены на проведение аварийно-восстановительных работ на 82 пострадавших объектах, в том числе в 13 школах, шести детских садах, 27 жилых домах, 36 объектах инженерной и транспортной инфраструктуры.

На территории Приморского края признаны непригодными для проживания 432 домовладения, все семьи высказали желание приобрести новое жилье.

Министр также отметил, что до нормативного состояния восстановлено 305 из более 540 километров разрушенных паводком дорог. По его словам, в 2017 году планируется восстановить 24 моста, в 2018 году — еще восемь. Приоритетным направлением остается оказание всесторонней помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации и восстановление в кратчайшие сроки социально значимых объектов образования, здравоохранения и социальной поддержки населения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, организация жизнеобеспечения пострадавшего населения.