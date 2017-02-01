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12:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми жена напала с ножом на мужа, забывшего про её день рождения

Возбуждено уголовное дело.

Следователи раскрыли подробности жестокого преступления, которое произошло в Перми недавно. Ранее сообщалось, что 25-летняя женщина с ножом напала на 17-летнего супруга и ранила его.

Оказалось, в тот день у женщины был день рождения, а супруг забыл её поздравить. Тогда дама схватила нож и ударила мужа, сообщает «Рифей». ссылаясь на заместителя руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Перми.

Теперь женщину будут судить по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Пара воспитывала двоих детей. Молодожёны познакомились в колледже, где женщина работала преподавателем, а юноша проходил обучение.

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