В Перми жена напала с ножом на мужа, забывшего про её день рождения
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
Следователи раскрыли подробности жестокого преступления, которое произошло в Перми недавно. Ранее сообщалось, что 25-летняя женщина с ножом напала на 17-летнего супруга и ранила его.
Оказалось, в тот день у женщины был день рождения, а супруг забыл её поздравить. Тогда дама схватила нож и ударила мужа, сообщает «Рифей». ссылаясь на заместителя руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Перми.
Теперь женщину будут судить по факту причинения тяжкого вреда здоровью.
Пара воспитывала двоих детей. Молодожёны познакомились в колледже, где женщина работала преподавателем, а юноша проходил обучение.