В Перми жена напала с ножом на мужа, забывшего про её день рождения

Следователи раскрыли подробности жестокого преступления, которое произошло в Перми недавно. Ранее сообщалось, что 25-летняя женщина с ножом напала на 17-летнего супруга и ранила его.

Оказалось, в тот день у женщины был день рождения, а супруг забыл её поздравить. Тогда дама схватила нож и ударила мужа, сообщает «Рифей». ссылаясь на заместителя руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Перми.

Теперь женщину будут судить по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

Пара воспитывала двоих детей. Молодожёны познакомились в колледже, где женщина работала преподавателем, а юноша проходил обучение.