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12:54 (мск), источник: "Российская газета"

СК: Захвативший заложницу омич находился под действием наркотиков

Стали известны подробности инцидента с захватом заложницы в Омске. Ране судимый омич, проникший в частный дом и напавший на школьницу, находился под действием наркотиков.

Как установили следователи, 41-летний мужчина после очередного освобождения из мест лишения свободы проживал в селе Надеждино Омского района. 31 января он приехал в Омск и вечером заселился в одну из гостиниц в Центральном округе.

Сегодня, находясь в состоянии наркотического опьянения, он вылез из окна гостиничного номера, расположенного на втором этаже, спрыгнул на землю и проследовал в первый попавшийся дом.

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Как уже сообщала «РГ», в доме находилась бабушка с 13-летней внучкой. Пенсионерке удалось выскочить на улицу, а школьницу мужчина взял в заложники. Угрожая девочке ножом, он потребовал немедленно передать ему дозу героина.

— Следствием был проведен обыск в номере гостиницы, где проживал задержанный, — рассказала «РГ» старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова. — Там обнаружены бутылки с алкоголем, а также шприц с неизвестным веществом.

Злоумышленник был задержан бойцами Росгвардии и полицейскими. В тот момент, когда он отвлекся, девочке удалось позвонить в дежурную часть и попросить о помощи.

— Прибывшие сотрудники СОБР Росгвардии скрытно зашли в частный дом, — рассказала «РГ» представитель Росгвардии в Омской области Лариса Цыгал. — В самой дальней комнате на диване сидел мужчина в крайне возбужденном состоянии, держа у горла девочки нож. Ребенок тихо просил отпустить его. Уловив момент, группа задержания обезоружила гражданина, успев отодвинуть девочку в сторону. Ребенок не пострадал.

В настоящее время с освобожденной девочкой и ее бабушкой работают психологи УМВД России по Омской области. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного. В ближайшее время он будет допрошен и отправлен на экспертизу.

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