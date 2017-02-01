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12:40 (мск), источник: Nur.kz

Семье погибшего сотрудника Универсиады выплатят миллион тенге

У Бауржана Рафикова остались жена и двое детей.

31 января на МКЛТ «Сункар» скончался штатный сотрудник дирекции Универсиады-2017 Бауржан Рафиков. У скончавшегося сотрудника остались жена и двое детей, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Универсиады.

В конце рабочего дня Бауржан Рафиков внезапно потерял сознание. Находившиеся рядом коллеги попытались привести его в сознание и вызвали дежурившего на объекте медицинского работника, который сразу же оказал первую медицинскую помощь.

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Бригада скорой помощи прибыла на место через несколько минут. В течение 40 минут проводились реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали результата. По предварительному заключению врачей скорой помощи причиной смерти явилась сердечно-сосудистая недостаточность. Окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Коллектив дирекции Универсиады-2017 почтил минутой молчания память ушедшего из жизни коллеги.

Дирекция Универсиады выражает глубокие соболезнования родным и близким Бауржана Рафикова, у которого остались пожилая мама, супруга и двое детей.

В качестве компенсации семье Бауржана Рафикова будет выплачена сумма в размере 1 млн тенге.

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