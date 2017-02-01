Семье погибшего сотрудника Универсиады выплатят миллион тенге

В конце рабочего дня Бауржан Рафиков внезапно потерял сознание. Находившиеся рядом коллеги попытались привести его в сознание и вызвали дежурившего на объекте медицинского работника, который сразу же оказал первую медицинскую помощь.

31 января на МКЛТ «Сункар» скончался штатный сотрудник дирекции Универсиады-2017 Бауржан Рафиков. У скончавшегося сотрудника остались жена и двое детей, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Универсиады.

Бригада скорой помощи прибыла на место через несколько минут. В течение 40 минут проводились реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали результата. По предварительному заключению врачей скорой помощи причиной смерти явилась сердечно-сосудистая недостаточность. Окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Коллектив дирекции Универсиады-2017 почтил минутой молчания память ушедшего из жизни коллеги.

Дирекция Универсиады выражает глубокие соболезнования родным и близким Бауржана Рафикова, у которого остались пожилая мама, супруга и двое детей.

В качестве компенсации семье Бауржана Рафикова будет выплачена сумма в размере 1 млн тенге.