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12:36 (мск), источник: Sputniknews.kz

Бывшего замакима ЗКО Эльдану Садвакасову осудили на 5 лет за хищения

Бывшая чиновница и глава холдинга «Кәсіпқор» Эльдана Садвакасова признана виновной в хищении бюджетных средств.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 фев — Sputnik. Экс-глава холдинга «Кәсіпқор» и бывшая заместитель акима Западно-Казахстанской области Эльдана Садвакасова и ее гражданский супруг осуждены за хищения бюджетных средств.

«Садвакасова Эльдана и Кабиев Эльдар приговорены к пяти и семи годам лишения свободы соответственно с конфискацией имущества. Приговор в законную силу еще не вступил», — сообщили в пресс-службе Алматинского районного суда № 2 Астаны.

29 августа 2013 года из республиканского бюджета холдинг получил 1,5 миллиарда тенге для оснащения учебно-производственным оборудованием колледжа в Атырау.

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В 2015 году холдингом перечислен 2 миллиона 829 тысяч 901 доллар на счет компании SPT (Specialized Petroleum Tecnologies LLC — прим.ред.). Расходы компании при поставке оборудования превысили 364 миллиона тенге. Разница от оплаченных на счет SPT денег составила около 160 миллионов тенге.

Садвакасова во время следствия находилась под домашним арестом и взята под стражу в зале суда.

Также суд удовлетворил гражданский иск холдинга «Кәсіпқор» о взыскании с осуждённых материального ущерба — около 160 миллионов тенге.

Эльдана Садвакасова в 2006—2009 годах работала заместителем акима Западно-Казахстанской области, в 2009—2012 годах — вице-министром охраны окружающей среды. С 2012 года возглавляла холдинг «Кәсіпқор».

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