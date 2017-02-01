Бывшего замакима ЗКО Эльдану Садвакасову осудили на 5 лет за хищения
Бывшая чиновница и глава холдинга «Кәсіпқор» Эльдана Садвакасова признана виновной в хищении бюджетных средств.
Бывшая чиновница и глава холдинга «Кәсіпқор» Эльдана Садвакасова признана виновной в хищении бюджетных средств.
АСТАНА, 1 фев — Sputnik.
«Садвакасова Эльдана и Кабиев Эльдар приговорены к пяти и семи годам лишения свободы соответственно с конфискацией имущества. Приговор в законную силу еще не вступил», — сообщили в
29 августа 2013 года из республиканского бюджета холдинг получил 1,5 миллиарда тенге для оснащения
В 2015 году холдингом перечислен 2 миллиона 829 тысяч 901 доллар на счет компании SPT (Specialized Petroleum Tecnologies LLC — прим.ред.). Расходы компании при поставке оборудования превысили 364 миллиона тенге. Разница от оплаченных на счет SPT денег составила около 160 миллионов тенге.
Садвакасова во время следствия находилась под домашним арестом и взята под стражу в зале суда.
Также суд удовлетворил гражданский иск холдинга «Кәсіпқор» о взыскании с осуждённых материального ущерба — около 160 миллионов тенге.
Эльдана Садвакасова в 2006—2009 годах работала заместителем акима