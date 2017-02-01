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16:17 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Три человека задержаны за ограбление аптеки в Волгоградской области

Полицейские Палласовского района задержали троих человек, подозреваемых в ограблении аптеки. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

28 января в полицию Палласовского района с заявлением о краже пришел 53-летний предприниматель. Он сказал, что из его аптеки было украдено 23 тысячи рублей. Правоохранителям удалось выяснить, что неизвестные проникли в помещение путем отжатия пластикового окна.

Полицейским удалось установить личность и задержать воров. Ими оказались 20-летний, 19-летний и 18-летний неработающие местные жители. Один из них ранее уже был судим за кражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодым людям грозит до пяти лет тюрьмы.

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