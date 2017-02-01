Три человека задержаны за ограбление аптеки в Волгоградской области
Полицейские Палласовского района задержали троих человек, подозреваемых в ограблении аптеки. Об этом ВДТВ рассказали в
Полицейские Палласовского района задержали троих человек, подозреваемых в ограблении аптеки. Об этом ВДТВ рассказали в
28 января в полицию Палласовского района с заявлением о краже пришел 53-летний предприниматель. Он сказал, что из его аптеки было украдено 23 тысячи рублей. Правоохранителям удалось выяснить, что неизвестные проникли в помещение путем отжатия пластикового окна.
Полицейским удалось установить личность и задержать воров. Ими оказались 20-летний, 19-летний и 18-летний неработающие местные жители. Один из них ранее уже был судим за кражу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодым людям грозит до пяти лет тюрьмы.