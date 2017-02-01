В Новокуйбышевске неизвестный мужчина был смертельно травмирован пассажирским поездом

Во вторник, 31 января, на станции Липяги при переходе через железнодорожные пути получил смертельную травму неизвестный мужчина примерно 45 лет, сообщает samru.ru.

Он был сбит пассажирским поездом, направляющимся в сторону Москвы. Как рассказала порталу помощник следователя самарского следственного отдела на транспорте Светлана Шатохина, машинист применил экстренное торможение и подавал сигналы, но мужчина не среагировал.