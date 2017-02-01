Главу компании-застройщика в Иркутске подозревают в афере с недвижимостью на 2 млн рублей

Руководитель одной из компаний-застройщиков в Иркутске подозревается в мошенничестве с недвижимостью. Двойная продажа одной и той же квартиры, повлекшая причинение ущерба одной из сторон в размере более 1,8 млн рублей, стала основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Злоумышленнику может грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом ИА irkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Оперативники установили, что в 2010 году между двумя компаниями был заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому застройщик принял на себя обязательства построить жилой дом и после получения разрешения на его ввод в эксплуатацию передать участнику соглашения оплаченную им квартиру.

«На момент заключения этого договора отсутствовали какие-либо сведения о наличии других договоров с иными лицами в отношении данного объекта недвижимости. В связи с чем, факт долевого участия в строительстве был зарегистрирован в управлении Федеральной Регистрационной службы. Однако через несколько лет строительная организация подверглась процедуре банкротства, и в ходе судебных разбирательств фирме-участнику стало известно о том, что в отношении принадлежащей ему квартиры якобы еще в 2009 году уже был заключен такой же договор с местной жительницей», — отметили в ведомстве.

Документ не был зарегистрирован в установленном порядке, тем не менее, гражданка представила суду квитанции об оплате. В результате право собственности на спорную квартиру было признано за женщиной.