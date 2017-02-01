Главу компании-застройщика в Иркутске подозревают в афере с недвижимостью на 2 млн рублей
Злоумышленник два раза продал одну и ту же квартиру.
Злоумышленник два раза продал одну и ту же квартиру.
Руководитель одной из
Оперативники установили, что в 2010 году между двумя компаниями был заключен договор участия в долевом строительстве, согласно которому застройщик принял на себя обязательства построить жилой дом и после получения разрешения на его ввод в эксплуатацию передать участнику соглашения оплаченную им квартиру.
«На момент заключения этого договора отсутствовали
Документ не был зарегистрирован в установленном порядке, тем не менее, гражданка представила суду квитанции об оплате. В результате право собственности на спорную квартиру было признано за женщиной.