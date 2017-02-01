Несколько подпольных казино закрыли в Иркутской области

Из помещения было изъято 8 развлекательных аппаратов, бухгалтерская документация и около 70 тысяч рублей. Этот игровой салон закрывается уже в третий раз, а изымаемое оборудование не возвращается.

В Ангарске игорное заведение работало в одном из домов в квартале «Б». Во время обысков следователи обнаружили 12 единиц игрового оборудования. Кроме того, в Тайшете следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.2 УК РФ. Установлено, что 36-летний местный житель незаконно организовал и проводил азартные игры в помещении, расположенном по адресу: ул. Гагарина, 106. В игровом салоне было изъято более 10 компьютеров, денежные средства и документы, подтверждающие ведение игорного бизнеса.