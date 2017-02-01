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16:06 (мск), источник: Baikal-info.ru

Несколько подпольных казино закрыли в Иркутской области

Как 1 февраля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, накануне сотрудники правоохранительных органов провели обыск в здании, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 7 «А».

Из помещения было изъято 8 развлекательных аппаратов, бухгалтерская документация и около 70 тысяч рублей. Этот игровой салон закрывается уже в третий раз, а изымаемое оборудование не возвращается.

В Ангарске игорное заведение работало в одном из домов в квартале «Б». Во время обысков следователи обнаружили 12 единиц игрового оборудования. Кроме того, в Тайшете следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.2 УК РФ. Установлено, что 36-летний местный житель незаконно организовал и проводил азартные игры в помещении, расположенном по адресу: ул. Гагарина, 106. В игровом салоне было изъято более 10 компьютеров, денежные средства и документы, подтверждающие ведение игорного бизнеса.

О функционировании игровых залов необходимо сообщать по телефону 02 или телефону доверия Следственного управления 8 (3952) 20−46−54. Все сообщения будут оперативно проверены.

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