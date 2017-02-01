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13:03 (мск), источник: Publika.md

Контрабанду на три миллиона леев обнаружили таможенники минувшей ночью

Контрабанду на три миллиона леев обнаружили минувшей ночью таможенники. Конфисковано более 15 тысяч предметов одежды и аксессуаров, а также 124 пары обуви.

Источник: Publika.md

Партию одежды, ввезенной из Черновцов, задержали близ села Реча Рышканского района. Партию обуви, которую произвели в приднестровском регионе, обнаружили при проверке автомобиля у села Гура Быкулуй.

Предназначалась она для продажи на рынках столицы.

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