Контрабанду на три миллиона леев обнаружили таможенники минувшей ночью
Контрабанду на три миллиона леев обнаружили минувшей ночью таможенники. Конфисковано более 15 тысяч предметов одежды и аксессуаров, а также 124 пары обуви.
Контрабанду на три миллиона леев обнаружили минувшей ночью таможенники. Конфисковано более 15 тысяч предметов одежды и аксессуаров, а также 124 пары обуви.
Партию одежды, ввезенной из Черновцов, задержали близ села Реча Рышканского района. Партию обуви, которую произвели в приднестровском регионе, обнаружили при проверке автомобиля у села Гура Быкулуй.
Предназначалась она для продажи на рынках столицы.