Сотрудника «Облкоммунэнерго» в Приангарье поймали на краже электричества у компании
Диспетчер
Диспетчер
Сотрудники Тулунского подразделения филиала «Нижнеудинские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» входе очередного рейда обнаружили на опоре возле одного из домов вставку, позволяющую потреблять электроэнергию в обход прибора учета. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
«Владельцем дома оказался диспетчер
Служба безопасности ОГУЭ «Облкоммунэнерго» передала материалы расследования в правоохранительные органы для правовой оценки и привлечения нарушителя к ответственности.