Сотрудника «Облкоммунэнерго» в Приангарье поймали на краже электричества у компании

Сотрудники Тулунского подразделения филиала «Нижнеудинские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго» входе очередного рейда обнаружили на опоре возле одного из домов вставку, позволяющую потреблять электроэнергию в обход прибора учета. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе компании.

«Владельцем дома оказался диспетчер оперативно-диспетчерской службы собственного предприятия. В ходе служебного расследования нарушитель признал свою вину», — отметили в ведомстве.

Служба безопасности ОГУЭ «Облкоммунэнерго» передала материалы расследования в правоохранительные органы для правовой оценки и привлечения нарушителя к ответственности.