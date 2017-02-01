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13:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге внедорожник врезался в трамвай

Пострадали две пассажирки.

В Екатеринбурге напротив дома № 45 на улице Старых Большевиков столкнулись трамвай и Suzuki Grand Vitara. ДТП случилось 1 февраля в 7.30, уточнили «Уралинформбюро» в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Водитель внедорожника, поворачивая налево, не пропустил трамвай 25 маршрута. Со слов мужчины, он не заметил двигавшийся в попутном направлении электротранспорт.

В аварии пострадали пассажирки трамвая 61 и 60 лет. Медики диагностировали у женщин ушибы.

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