В Екатеринбурге внедорожник врезался в трамвай

В Екатеринбурге напротив дома № 45 на улице Старых Большевиков столкнулись трамвай и Suzuki Grand Vitara. ДТП случилось 1 февраля в 7.30, уточнили «Уралинформбюро» в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Водитель внедорожника, поворачивая налево, не пропустил трамвай 25 маршрута. Со слов мужчины, он не заметил двигавшийся в попутном направлении электротранспорт.

В аварии пострадали пассажирки трамвая 61 и 60 лет. Медики диагностировали у женщин ушибы.