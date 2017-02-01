На Урале осудили инициаторов разведения страусов

— Четверо челябинцев признаны виновными в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере, — сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. — Разместив рекламу о работе сельскохозяйственного потребительского кооператива «Развитие страусоводства», они обещали своим пайщикам 300 процентов прибыли и с 2013 по 2014 год получили от 14 граждан около 1,1 миллиона рублей. Полученные средства тратили на личные нужды.

Суд приговорил организатора аферы к девяти с половиной годам колонии строгого режима. Остальные ее участники получили наказание на срок от двух до трех лет лишения свободы.