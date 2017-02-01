В Башкирии пострадавшей от взрыва газа семье выплатят компенсацию

Напомним, 30 января в Белорецке произошел взрыв в квартире жилого дома. Предположительно, взорвался газовый баллон — погиб глава семейства, Виктор Черепенькин. Его друг, который находился рядом с ним, и 27-летняя дочь были госпитализированы.

«В настоящий момент ведется следствие, подъезд опечатан. Специалисты подготовят заключение о том, что конструкции дома не пострадали и находится там безопасно. Только тогда можно будет приступать к оценке ущерба и подготовке необходимых документов для выделения помощи семье из бюджета. А пока им, и всем остальным жильцам подъезда предложили временно поселится в общежитии, но все отказались. Насколько мне известно, сама семья Черепенькиных поселилась к старшему сыну погибшего», — рассказал Александр Зайцев.

«Помощь от государства, конечно, будет оказана, но рассчитывать на нее в срочном порядке, все же, не стоит. К сожалению, квартира не была застрахована, как это делают, например, жители частных домов или жильцы подтапливаемых территорий. Но жители квартир так делают редко, несмотря на то, что только в этом случае можно рассчитывать на большие выплаты», — заявил специалист.

К слову, тем временем дочь Виктора Черепенькина, погибшего в результате взрыва, выписалась из больницы и была переведена на амбулаторное лечение. «Сейчас она уже не в больнице, мы забрали ее домой. Физически она почти не пострадала. Сейчас они с матерью живут у старшего сына», — рассказала родственница. Госпитализированный с места ЧП друг семьи вторые сутки в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации.