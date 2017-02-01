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16:56 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде из торгового центра изъяли украинскую одежду с символикой FIFA

Украинскую одежду с символикой FIFA изъяли в одном из торговых центров Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, одному из покупателей был продан детский головной убор с соответствующей надписью, «сходной до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком Международной федерации футбольных ассоциаций».

По данным надзорного органа, была проведена проверка, установившая, что данный товар является контрафактным — символика использовалась без согласия правообладателя.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по статье «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Головной убор с логотипом FIFA конфискован.

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