В Волгограде из торгового центра изъяли украинскую одежду с символикой FIFA
Украинскую одежду с символикой FIFA изъяли в одном из торговых центров Волгограда.
Украинскую одежду с символикой FIFA изъяли в одном из торговых центров Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
По данным надзорного органа, была проведена проверка, установившая, что данный товар является контрафактным — символика использовалась без согласия правообладателя.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по статье «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Головной убор с логотипом FIFA конфискован.