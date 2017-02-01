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13:43 (мск), источник: Zakon.kz

Еще два ДТП с участием общественного транспорта произошли в Алматы

К счастью в них обошлось без пострадавших.

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фотография
21
фотография
21
фотография

Вслед за ДТП с участием маршрутки в Алматы произошли еще две аварии с общественным транспортом, передает Zakon.kz.

Одно ДТП произошло на пр. Рыскулова, угол ул. Ахрименко. Как рассказал водитель Mercedes, он ехал по пр. Рыскулова в восточном направлении. За ул. Ахрименко его подрезал другой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель Mercedes резко свернул вправо и не смог удержать машину. Ее понесло и выкинуло на обочину в столб. После удара о столб Mercedes отбросило в пассажирский автобус, который был припаркован на обочине. Водитель общественного транспорта в это время был на обеде. В ДТП обошлось без пострадавших.

Второе ДТП произошло по пр. Сейфуллина, ниже ул. Крамского. Троллейбус 7 маршрута ехал в северном направлении. У обочины был припаркован автомобиль. И водитель троллейбуса стала его объезжать, достаточно резко вывернув руль в сторону. Водитель ехавшего слева автомобиля Nissan Skyline, чтобы не зацепить троллейбус, резко затормозил. Но водитель ехавшей за ним Toyota Lucida оказался не таким проворным, не успел среагировать, и врезался в Nissan, отчего тот все равно столкнулся с троллейбусом. В результате ДТП образовалась огромная пробка до пр. Рыскулова. Ситуация была немного разрешена с прибытием представителей дорожной ассоциации, которые урегулировали движение.

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