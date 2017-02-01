Аферистку, представлявшуюся сотрудницей банка, задержали в Иркутске
Представлялась внештатным сотрудником Центробанка. В Иркутске полицейские задержали женщину, которую подозревают в хищении более двух миллионов рублей.
Представлялась внештатным сотрудником Центробанка. В Иркутске полицейские задержали женщину, которую подозревают в хищении более двух миллионов рублей.
По данным следствия, в январе в полицию обратилась иркутянка. Рассказала, что ей нужны были деньги и об этом она сообщила приятельнице. А позже ей позвонила незнакомка и представилась работником банка. Предложила вложить средства в схему кредитования, чтобы таким образом заработать. Доверчивая женщина отдала 75 тысяч рублей, после этого якобы «финансовый сотрудник» пропала. Следователи выяснили, что жертвами 49-летней аферистки стали ещё 5 человек. Но пострадавших может быть и больше.