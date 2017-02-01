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14:19 (мск), источник: Uralpress.ru

Озерчанка отдала мошеннице полмиллиона, чтобы снять порчу

Жительница Озерска (Челябинская область) отдала мошеннице более полумиллиона, чтобы снять порчу. Когда обман вскрылся, пострадавшая обратилась в полицию.

Объявление ясновидящей об оказании услуг женщина прочитала в одной из газет. Она решила обратиться за помощью в решении по улучшению ее жилищного вопроса.

«Ясновидящая» согласилась с помощью магии оказать услугу по расширению жилой площади за 36 тысяч рублей рублей. В ходе «работы» выяснилось, что на клиентке «порча». Чтобы ее снять, необходимо было заплатить по 100 тысяч рублей за каждого члена семьи. Женщина согласилась и перевела на счет ясновидящей 575 тысяч рублей.

«Позже, когда ясновидящая стала требовать еще денег, которые необходимы для завершения магических ритуалов, эффект от которых так и не наступил, женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась с заявлением в полицию», — поясняет ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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