Озерчанка отдала мошеннице полмиллиона, чтобы снять порчу

Объявление ясновидящей об оказании услуг женщина прочитала в одной из газет. Она решила обратиться за помощью в решении по улучшению ее жилищного вопроса.

«Ясновидящая» согласилась с помощью магии оказать услугу по расширению жилой площади за 36 тысяч рублей рублей. В ходе «работы» выяснилось, что на клиентке «порча». Чтобы ее снять, необходимо было заплатить по 100 тысяч рублей за каждого члена семьи. Женщина согласилась и перевела на счет ясновидящей 575 тысяч рублей.

«Позже, когда ясновидящая стала требовать еще денег, которые необходимы для завершения магических ритуалов, эффект от которых так и не наступил, женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась с заявлением в полицию», — поясняет ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».