Арестованных офицеров ФСБ обвинили в госизмене

Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов, представляющий интересы одного из фигурантов дела.

«Это единственная статья в деле, других обвинений нет», — отметил он, уточнив, что в расследовании фигурирует более трех человек.

Из представленных документов, по словам Павлова, также следует, что хакерская группа «Шалтай-Болтай» и ее лидер Владимир Аникеев не имеют отношения к этому делу.

По сведениям источника «Интерфакса», офицеров ФСБ обвиняют в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США. Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил, что в данном деле предположительно фигурируют иностранные спецслужбы, в том числе американские, но о ЦРУ речь не идет.

Об аресте Михайлова, Докучаева и Стоянова стало известно в январе. По словам одного из источников «Интерфакса», темы предательства и хакерских атак накладываются друг на друга, но не пересекаются.

В «Лаборатории Касперского» Стоянов руководил отделом расследований компьютерных инцидентов. По информации «Коммерсанта», с 2013 года эта структура сотрудничала с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности.