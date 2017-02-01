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14:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Арестованных офицеров ФСБ обвинили в госизмене

Сергею Михайлову, руководителю одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ России, и его подчиненному Дмитрию Докучаеву предъявлено обвинение в государственной измене; в этом же обвиняется и бывший менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов, представляющий интересы одного из фигурантов дела.

«Это единственная статья в деле, других обвинений нет», — отметил он, уточнив, что в расследовании фигурирует более трех человек.
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Из представленных документов, по словам Павлова, также следует, что хакерская группа «Шалтай-Болтай» и ее лидер Владимир Аникеев не имеют отношения к этому делу.

По сведениям источника «Интерфакса», офицеров ФСБ обвиняют в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США. Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил, что в данном деле предположительно фигурируют иностранные спецслужбы, в том числе американские, но о ЦРУ речь не идет.

Об аресте Михайлова, Докучаева и Стоянова стало известно в январе. По словам одного из источников «Интерфакса», темы предательства и хакерских атак накладываются друг на друга, но не пересекаются.

В «Лаборатории Касперского» Стоянов руководил отделом расследований компьютерных инцидентов. По информации «Коммерсанта», с 2013 года эта структура сотрудничала с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности.

Комментарии
8
Сергей Зауглов
Изменники России - это Путин и вся его вортикальная власть!!!
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А Б
Информация «Коммерсанта» о том, что с 2013 года «Лаборатория Касперского» сотрудничала с ФСБ в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности представляется весьма сомнительной. ФСБ не сотрудничает с коммерческими структурами если речь идёт об информации секретного характера.
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Сергей Саморуков
Как при Сталине ... а то , что страну превратили в сырьевой придаток это не "госизмена" ? Уничтожение образования , медицины это не "госизмена"? А Сердюков с Васильевой , воровавшие в Министерстве обороны , это не "госизмена""
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