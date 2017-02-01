На Урале две девушки убили подругу и выкинули труп в лифт

По версии следствия, 30 января 24-летняя и 26-летняя жительницы Асбеста, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Мира, поссорились с 34-летней женщиной, с которой они познакомились незадолго до этого на улице, и жестоко избили ее. Задушив обидчицу, подруги вынесли ее тело в подъезд и оставили в лифте, где труп позже обнаружил сосед.

«Полицейские задержали подозреваемых по месту жительства 24-летней гражданки — в доме на улице Чкалова. Эта дама, несмотря на молодой возраст, хорошо известна оперативникам. В 2007 году она была осуждена за грабеж и приговорена к лишению свободы на один год условно. В 2008 году за аналогичное преступление получила наказание в виде двух лет лишения свободы. В 2011 году совершила три преступления — два по статье 116 УК РФ — побои, третье по части 3 статьи 162 — разбой, и лишена свободы на два года», — рассказали УралПолит.Ru в ГУ МВД по Свердловской области.

В ближайшее время обе обвиняемые в убийстве будут заключены под стражу. За совершение тяжкого преступления им грозит до 20 лет лишения свободы.