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14:07 (мск), источник: УралПолит.ру

На Урале две девушки убили подругу и выкинули труп в лифт

АСБЕСТ, 1 февраля, ИА УралПолит.Ru. Сотрудниками правоохранительных органов задержаны две жительницы Асбеста, обвиняемые в убийстве знакомой.

По версии следствия, 30 января 24-летняя и 26-летняя жительницы Асбеста, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по улице Мира, поссорились с 34-летней женщиной, с которой они познакомились незадолго до этого на улице, и жестоко избили ее. Задушив обидчицу, подруги вынесли ее тело в подъезд и оставили в лифте, где труп позже обнаружил сосед.

«Полицейские задержали подозреваемых по месту жительства 24-летней гражданки — в доме на улице Чкалова. Эта дама, несмотря на молодой возраст, хорошо известна оперативникам. В 2007 году она была осуждена за грабеж и приговорена к лишению свободы на один год условно. В 2008 году за аналогичное преступление получила наказание в виде двух лет лишения свободы. В 2011 году совершила три преступления — два по статье 116 УК РФ — побои, третье по части 3 статьи 162 — разбой, и лишена свободы на два года», — рассказали УралПолит.Ru в ГУ МВД по Свердловской области.

В ближайшее время обе обвиняемые в убийстве будут заключены под стражу. За совершение тяжкого преступления им грозит до 20 лет лишения свободы.

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