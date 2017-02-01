Захват 13-летней заложницы в Омске сняли на видео
Омская полиция обнародовала видеосъемку с освобождением 13-летней школьницы, захваченной в заложники рецидивистом.
Омская полиция обнародовала видеосъемку с освобождением 13-летней школьницы, захваченной в заложники рецидивистом.
На видео заметно, что мужчина, угрожающий девочке ножом, находится в неадекватном состоянии. Полицейские ведут с ним переговоры и убеждают освободить ребенка. Девочка плачет и просит ее отпустить, однако рецидивист не поддается на уговоры. Улучив момент, группа задержания обезоруживает и скручивает злоумышленника.
Напомним, сегодня в Омске рецидивист проник в частный дом и взял в заложницы школьницу. Ранее мужчина уже был неоднократно судим за кражи и иные имущественные преступления. После очередного освобождения из мест лишения свободы проживал в селе Надеждино Омского района. Накануне рецидивист приехал в Омск и заселился в одну из гостиниц в Центральном округе.
Около 10 часов утра, находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина вылез из окна гостиничного номера на втором этаже и забрался в первый попавшийся дом, где были открыты двери. Там находилась бабушка с 13-летней внучкой. Мужчина, вооруженный ножом, взял девочку в заложники. В ту минуту, когда злоумышленник отвлекся, ребенку удалось позвонить в полицию и сообщить о случившемся.
Сейчас с освобожденной девочкой и ее бабушкой работают психологи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ «Захват заложника, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». При обысках в гостиничном номере, где проживал задержанный, следователи обнаружили пустые бутылки и шприц с неизвестным содержимым.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного. Выясняется так же, как ответственные органы надзирали за освободившимся рецидивистом. По мнению силовиков, при достаточном контроле неоднократно судимый мужчина не смог бы совершить новое преступление.