Захват 13-летней заложницы в Омске сняли на видео

На видео заметно, что мужчина, угрожающий девочке ножом, находится в неадекватном состоянии. Полицейские ведут с ним переговоры и убеждают освободить ребенка. Девочка плачет и просит ее отпустить, однако рецидивист не поддается на уговоры. Улучив момент, группа задержания обезоруживает и скручивает злоумышленника.

Напомним, сегодня в Омске рецидивист проник в частный дом и взял в заложницы школьницу. Ранее мужчина уже был неоднократно судим за кражи и иные имущественные преступления. После очередного освобождения из мест лишения свободы проживал в селе Надеждино Омского района. Накануне рецидивист приехал в Омск и заселился в одну из гостиниц в Центральном округе.

Около 10 часов утра, находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина вылез из окна гостиничного номера на втором этаже и забрался в первый попавшийся дом, где были открыты двери. Там находилась бабушка с 13-летней внучкой. Мужчина, вооруженный ножом, взял девочку в заложники. В ту минуту, когда злоумышленник отвлекся, ребенку удалось позвонить в полицию и сообщить о случившемся.