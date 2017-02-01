Специалисты выясняют причины ЧП на «Гродно Азот»

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, областного управления Следственного комитета, а также районного МЧС и РОВД устанавливают обстоятельства порыва трубопровода с аммиаком на «Гродно Азот».

ЧП на гродненском предприятии произошло накануне: около 17:25 грузовой автомобиль, проехав под запрещающий габаритный знак, повредил трубу с жидким азотом цеха «Азот-3».