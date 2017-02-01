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14:07 (мск), источник: Sputnik.by

Специалисты выясняют причины ЧП на «Гродно Азот»

В рабочую группу входят представители ГКСЭ, правоохранительных органов, СК и МЧС.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, областного управления Следственного комитета, а также районного МЧС и РОВД устанавливают обстоятельства порыва трубопровода с аммиаком на «Гродно Азот».

ЧП на гродненском предприятии произошло накануне: около 17:25 грузовой автомобиль, проехав под запрещающий габаритный знак, повредил трубу с жидким азотом цеха «Азот-3».

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«Специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области в составе рабочей группы совместно со специалистами УСК, РОЧС, РОВД устанавливают обстоятельства происшествия», — сообщили в ГКСЭ.

Ранее стало известно, что аварию ликвидировали, перекрыв порванный трубопровод. Прибывшие на место ЧП спасатели с помощью водной завесы около получаса осаждали попавший в атмосферу аммиак.

На ОАО сообщили, что в результате аварии на предприятии никто не пострадал, опасной концентрации химического вещества в воздухе на самом заводе и вблизи жилых домов выявлено не было.

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