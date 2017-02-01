Донецк остался без воды из-за боев
Донецк и часть Макеевки остались без воды после того, как была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция.
Донецк и часть Макеевки остались без воды после того, как была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция.
Подача воды в Донецк и на Червоногвардейский район Макеевки полностью остановлена. Об этом сообщает
«Сегодня в 9.30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ)», — пояснили в
Как сообщалось ранее,