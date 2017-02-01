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13:59 (мск), источник: УНИАН

Донецк остался без воды из-за боев

Донецк и часть Макеевки остались без воды после того, как была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция.

Источник: УНИАН

Подача воды в Донецк и на Червоногвардейский район Макеевки полностью остановлена. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Вода Донбасса».

«Сегодня в 9.30 в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ)», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, из-за жестоких боев под Авдеевкой также обесточен коксохимический завод, который обеспечивает город отоплением. Температуру в квартирах удается поддерживать на уровне 15 градусов. Вода в Авдеевке частично есть, но поступает только до 4 этажа многоэтажек.

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