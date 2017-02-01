Озерский детский сад эвакуировали из-за задымления

Задымление заметили около девяти часов утра в сухом зале бассейна. Руководство садика незамедлительно сообщило о случившемся в МЧС, УВД, управления образования и администрацию округа.

Все службы и ответственные должностные лица прибыли к месту происшествия в экстренном порядке.

Чтобы не держать детей на улице после эвакуации, их вместе с педагогами доставили в ближайшую школу № 33. Там для каждой детской группы выделили отдельный кабинет и организовали показ мультфильмов.

Каждый ребенок получил сухой паек из сока и пряников, либо печенья. Когда причины задымления были ликвидированы, а помещения тщательно проветрены и убраны, детей и сотрудников вернули в здание.

Транспортировка маленьких воспитанников в возрасте от полутора до трех лет была организована с помощью машин МУП «Управление автомобильного транспорта». Точные причины случившегося будут установлены в результате ведомственной проверки МЧС.