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14:32 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Озерский детский сад эвакуировали из-за задымления

ОЗЕРСК, 1 февраля, РИА ФедералПресс. Сегодня утром в озерском детском саду «Жемчужинка» было обнаружено небольшое задымление. Детей и сотрудников дошкольного учреждения эвакуировали, сообщает официальный сайт Озерского городского округа.

Задымление заметили около девяти часов утра в сухом зале бассейна. Руководство садика незамедлительно сообщило о случившемся в МЧС, УВД, управления образования и администрацию округа.

Все службы и ответственные должностные лица прибыли к месту происшествия в экстренном порядке.

Чтобы не держать детей на улице после эвакуации, их вместе с педагогами доставили в ближайшую школу № 33. Там для каждой детской группы выделили отдельный кабинет и организовали показ мультфильмов.

Каждый ребенок получил сухой паек из сока и пряников, либо печенья. Когда причины задымления были ликвидированы, а помещения тщательно проветрены и убраны, детей и сотрудников вернули в здание.

Транспортировка маленьких воспитанников в возрасте от полутора до трех лет была организована с помощью машин МУП «Управление автомобильного транспорта». Точные причины случившегося будут установлены в результате ведомственной проверки МЧС.

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