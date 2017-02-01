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14:36 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Эксперты поставили точку в деле убитого первоклассника из Краснокамска

Анализ ДНК готов.

Экспертиза ДНК подтвердила, что в садовом кооперативе Краснокамска были найдены останки первоклассника, пропавшего еще 11 октября 2013 года. Место захоронения 7-летнего мальчика указал сознавшийся в его убийстве житель Краснокамска.

29-летний мужчина попал в руки следователей после похищения школьницы в Оренбурге 17 января 2017 года. В ходе допросов он также рассказал, что в 2011 году надругался в Краснокамске над двумя мальчиками — его ДНК совпала с генотипом лица, совершившего преступление, передает «Уралинформбюро».

После получения результатов экспертизы подозреваемому были предъявлены официальные обвинения и в убийстве первоклассника, и в нападении на двух мальчиков, рассказал «Комсомольской правде» источник в следственных органах. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Кроме того, сейчас краснокамца проверяют на причастность к исчезновению двух мальчиков 8 и 11 лет в Кирове осенью 2013 года.

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