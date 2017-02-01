Суд оштрафовал экс-телеведущего Рамиля Ибрагимова на пятьдесят тысяч рублей
(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»).
(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»).
Его оштрафовали на пятьдесят тысяч рублей. Казанский военный суд вынес решении по уголовному делу по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».
Напомним, уголовное дело в отношении 35-летнего Рамиля Ибрагимова было возбуждено после того, как он опубликовал пост в Инстаграме, в котором поддержал стрельбу в
Выступая в прениях, государственный обвинитель попросил у суда три года
Адвокат подсудимого признал, что Ибрагимов поступил не этично и цинично и просит назначить ему наказание в виде штрафа.
Выступая с последним словом, Ибрагимов сказал, что очень надеется на справедливый суд.