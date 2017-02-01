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14:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появилось видео подъема из Булака упавшей машины

Иномарка упала в реку после столкновения с «Ладой».

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). Ночью в Казани из протоки реки Булак был поднят автомобиль Hyundai, который вылетел туда накануне в результате аварии.

Напомним, 31 января в 13.40 на перекрестке улиц Правобулачной и Тази Гиззата столкнулись автомобили Hyundai и «Лада Гранта». Водитель отечественной машины не уступил дорогу и врезался в иномарку, после чего иномарка въехала в металлический забор и вылетел в Булак.

В результате происшествия 40-летняя пассажирка «Лады» получила ушиб правого плеча и локтя, 30-летняя пассажирка Hyundai получила ушиб мягких тканей затылочной области.

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