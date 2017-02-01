Житель Кубани готовил теракт накануне новогодних праздников
В Краснодарском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт.
В Краснодарском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт.
Силовики задержали 37-летнего жителя Краснодарского края. По предварительным данным, пособник международной террористической организации собирался взорвать самодельную бомбу накануне новогодних праздников, сообщает
Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление. У него изъяли готовую к применению самодельную взрывчатку и пистолет. Бомба активировалась с мобильного телефона. Возбуждено уголовное дело.