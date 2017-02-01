В Волгограде из-за ДТП остановилось движение трамваев

Авария, перекрывшая движение трамваев маршрута № 11 в Красноармейском районе Волгограда, произошла 1 февраля в 11 утра. На улице 40 лет ВЛКСМ столкнулись автомобили Ford Mondeo и грузовой фургон «Газель». В результате ДТП грузовик выбросило на трамвайные рельсы и автомобиль заблокировал въезд и выезд трамваев в депо, а также остановил движение трамваев на завод «Каустик». Иномарку же отбросило на обочину.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», восстановить движение удалось только через час, к 12:09. К счастью, в аварии никто не пострадал. Сейчас общественный транспорт движется согласно штатному расписанию.