Жительница Башкирии несколько раз ударила мужа острым шилом, мужчина скончался

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Жительница Башкортостана несколько раз ударила мужа острым шилом, через два дня мужчина скончался. В полицию 24 ноября прошлого года поступила информация, что в квартире найдено тело хозяина с признаками насильственной смерти. По версии следствия, вечером, употребляя спиртное, супруги поссорились по незначительному поводу. 59-летняя женщина схватила, предположительно, острое шило и несколько раз ударила им своего 59-летнего мужа. Затем пара помирилась, женщина оказала супругу медпомощь. Через два дня от полученных травм хозяин дома скончался.