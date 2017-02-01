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14:55 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В киевском метро задержали мужчину с тротилом

На киевской станции метро «Житомирская» задержан мужчина с сумкой боеприпасов.

Источник: Telegraf.com.ua

В Киеве на станции метрополитена «Житомирская» правоохранители задержали 29-летнего мужчину, который перевозил в сумке большое количество патронов.

Как сообщает в среду пресс-служба Национальной полиции г. Киева, правоохранители обнаружили в сумке 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловые шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и граната РГД. По предварительной информации, уроженец Житомирской области проходит службу в одной из воинских частей. По его словам, все предметы он нашел во рве возле полигона в городе Гончаровск и вез домой для использования в личных целях. Следственным отделом управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Изъятый арсенал направлен на экспертное исследование.

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