В киевском метро задержали мужчину с тротилом

В Киеве на станции метрополитена «Житомирская» правоохранители задержали 29-летнего мужчину, который перевозил в сумке большое количество патронов.

Как сообщает в среду пресс-служба Национальной полиции г. Киева, правоохранители обнаружили в сумке 600 патронов калибра 7,62 мм, 54 тротиловые шашки, 100 запалов к тротиловым шашкам и граната РГД. По предварительной информации, уроженец Житомирской области проходит службу в одной из воинских частей. По его словам, все предметы он нашел во рве возле полигона в городе Гончаровск и вез домой для использования в личных целях. Следственным отделом управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.