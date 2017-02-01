Виновных в ЧП с открытыми люками пока не нашли

1 февраля в пресс-центре «Интерфакс-Сибирь» начальник департамента энергетики, жилищно-коммунального хозяйства Новосибирска Андрей Колмаков рассказал журналистам о ходе проверок ресурсоснабжающих организаций, которым принадлежат злополучные люки. Разговор шел в рамках встречи на тему «О ситуации с уборкой снега в Новосибирске».

Напомним, что 5 января 2017 года в Новосибирске сразу два человека серьезно пострадали после падения в открытый колодец. ЧП произошло в Кировском районе на улице имени Федора Горячева.

Первой в незакрытый канализационный люк, расположенный возле входа в магазин «Холди Дискаунтер», упала девочка. Ее мама, попытавшись помочь, сорвалась с лестницы и тоже получила травмы.

В Кировском районе 6 января 2017 года около 17 часов в люке теплотрассы у ГСК «Затулинец» также нашли тело 86-летнего мужчины. 7 января в яме теплотрассы вдоль одного из домов по улице Котовского было обнаружено тело неизвестного мужчины.

После серии ЧП мэр Анатолий Локоть поручил начальнику департамента энергетики и ЖКХ, а также главам всех районов города организовать мониторинг технического состояния всех канализационных люков Новосибирска. По каждому случаю падения людей в люки начались служебные проверки.