Виновных в ЧП с открытыми люками пока не нашли

1 февраля в пресс-центре «Интерфакс-Сибирь» начальник департамента энергетики, жилищно-коммунального хозяйства Новосибирска Андрей Колмаков рассказал журналистам о ходе проверок ресурсоснабжающих организаций, которым принадлежат злополучные люки. Разговор шел в рамках встречи на тему «О ситуации с уборкой снега в Новосибирске».
Напомним, что 5 января 2017 года в Новосибирске сразу два человека серьезно пострадали после падения в открытый колодец. ЧП произошло в Кировском районе на улице имени Федора Горячева.
Первой в незакрытый канализационный люк, расположенный возле входа в магазин «Холди Дискаунтер», упала девочка. Ее мама, попытавшись помочь, сорвалась с лестницы и тоже получила травмы.
В Кировском районе 6 января 2017 года около 17 часов в люке теплотрассы у ГСК «Затулинец» также нашли тело 86-летнего мужчины. 7 января в яме теплотрассы вдоль одного из домов по улице Котовского было обнаружено тело неизвестного мужчины.
После серии ЧП мэр Анатолий Локоть поручил начальнику департамента энергетики и ЖКХ, а также главам всех районов города организовать мониторинг технического состояния всех канализационных люков Новосибирска. По каждому случаю падения людей в люки начались служебные проверки.
«Все люковое хозяйство находится в зоне ответственности ресурсоснабжающих организаций, — пояснил начальник департамента энергетики, жилищно-коммунального хозяйства Новосибирска Андрей Колмаков. — Если говорить о крупных, то это “Горводоканал”, СИБЭКО, “Гормост”, “Ростелеком” и т. д. Работа по обследованию люкового хозяйства в этих предприятиях ведется постоянно. Наши посленовогодние мероприятия по люковому хозяйству некоторые восприняли как компанейщину. Да, распоряжение мэра было выпущено 23 января, я докладывал ему на расширенном совещании о результатах проведенной работы. В городе десятки тысяч люков, все они были проинвентаризированы. Теми несчастными случаям, которые произошли в зоне пешеходной доступности, занимаются правоохранительные органы, и, соответственно, проверки тех ресурсоснабжающих организаций, которым принадлежали эти люки, еще не закончились. Поэтому говорить, кто виновен и кто наказан — пока рано. В целом инвентаризация проведена, и работу по состоянию люкового хозяйства можно назвать удовлетворительной».