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15:01 (мск), источник: "Российская газета"

На трассе в Ростовской области столкнулись восемь автомобилей

Около Ростова-на-Дону произошло ДТП с участием восьми автомобилей. По счастливой случайности никто из водителей и пассажиров машин не пострадал.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «РГ» в региональном управлении ГИБДД, инцидент случился рано утром на 1045-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». По предварительной версии, автомобиль Opel Astra допустил резкое торможение. Автомобили, которые двигались сзади, не соблюдали необходимую дистанцию, поэтому не смогли вовремя остановиться. Таким образом в одном ряду столкнулись сразу несколько машин.

Движение на трассе не было парализовано, жертв и пострадавших нет. Хотя некоторые машины получили серьезные механические повреждения.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства массового ДТП.

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