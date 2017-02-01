На трассе в Ростовской области столкнулись восемь автомобилей

Как сообщили «РГ» в региональном управлении ГИБДД, инцидент случился рано утром на 1045-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». По предварительной версии, автомобиль Opel Astra допустил резкое торможение. Автомобили, которые двигались сзади, не соблюдали необходимую дистанцию, поэтому не смогли вовремя остановиться. Таким образом в одном ряду столкнулись сразу несколько машин.

Движение на трассе не было парализовано, жертв и пострадавших нет. Хотя некоторые машины получили серьезные механические повреждения.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства массового ДТП.