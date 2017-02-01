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15:08 (мск), источник: ТАСС

Пожар в цеху по производству пиломатериалов в Омске потушен

Жертв и пострадавших нет.

Источник: ТАСС

ОМСК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Пожар в цеху по производству пиломатериалов в Омске ликвидирован, жертв и пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Омской области.

«Пожар в цеху по производству пиломатериалов в Октябрьском округе Омска ликвидирован в 16:13 местного времени (13:13 мск). Следственно-оперативная группа выяснит причины возгорания. Одна из основных версий — короткое замыкание в электрооборудовании», — уточнили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в 7:00 местного времени (около 4:00 мск). Борьбу с огнем осложнило позднее обнаружение возгорания, отсутствие пожарного водоснабжения и значительное количество горючих материалов. Площадь пожара составила около 600 кв. метров, кровля одноэтажного здания обрушилась на всей площади. К тушению пожара от МЧС привлекались 46 человек, 11 единиц техники, работали 6 звеньев газодымозащитной службы.

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