В Воронеже водитель маршрутки не успел затормозить и врезался в троллейбус

Об инциденте в редакцию «Вести-Воронеж» сообщили очевидцы. По словам свидетелей, водитель «ПАЗа» не успел затормозить перед светофором и врезался в троллейбус. Есть ли в ЧП пострадавшие — пока неизвестно.