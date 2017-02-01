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15:12 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже водитель маршрутки не успел затормозить и врезался в троллейбус

В Воронеже маршрутный автобус № 16 «В» столкнулся с троллейбусом. ДТП произошло на Ленинском проспекте между остановками «ДК Кирова» и «Гипрокаучук».

Об инциденте в редакцию «Вести-Воронеж» сообщили очевидцы. По словам свидетелей, водитель «ПАЗа» не успел затормозить перед светофором и врезался в троллейбус. Есть ли в ЧП пострадавшие — пока неизвестно.

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