В Воронеже водитель маршрутки не успел затормозить и врезался в троллейбус
В Воронеже маршрутный автобус № 16 «В» столкнулся с троллейбусом. ДТП произошло на Ленинском проспекте между остановками «ДК Кирова» и «Гипрокаучук».
В Воронеже маршрутный автобус № 16 «В» столкнулся с троллейбусом. ДТП произошло на Ленинском проспекте между остановками «ДК Кирова» и «Гипрокаучук».
Об инциденте в редакцию «Вести-Воронеж» сообщили очевидцы. По словам свидетелей, водитель «ПАЗа» не успел затормозить перед светофором и врезался в троллейбус. Есть ли в ЧП пострадавшие — пока неизвестно.