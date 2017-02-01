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16:03 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем задержан мужчина, ударивший ножом нижегородца в подъезде

Злоумышленник напал на пострадавшего в новогодние праздники.

Нижний Новгород, 1 февраля — АиФ-НН. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на мужчину в подъезде одного из домов по улице Федосеенко, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

2 января злоумышленник ранил ножом в живот потерпевшего, с которым не был знаком. После произошедшего раненый нижегородец был доставлен в больницу, а подозреваемый скрылся. Задержать его удалось лишь спустя месяц.

По ч. 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. 30-летний житель Володарского района признал свою вину.

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